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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В Ростовской области ребенок устроил пожар, в котором погиб его старший брат

В Ростовской области ребенок устроил пожар, в котором погиб его старший брат

7 июня 2024, 12:12
Фото: МЧС по Ростовской области
В Ростовской области погиб маленький ребенок во время возгорания в доме, сообщили в МЧС РФ.

Происшествие случилось в хуторе Луганский в доме, где находилась семья с тремя детьми. Здесь семилетний ребенок игрался с зажигалкой и устроил пожар.

Специальный датчик предупредил владельцев о возгорании, а соседи позвонили в службу пожарной охраны. Во время возгорания удалось спасти двух взрослых и двоих детей.

Фото: МЧС по Ростовской области
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Видео: МЧС по Ростовской области

Всех пострадавших госпитализировали, о их состоянии пока информации нет. Известно, что при пожаре погиб девятилетний ребенок.

Добавим, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к ликвидации огня привлекли 13 человек.

Местных жителей попросили держать спички и зажигалки в недоступном для детей месте.

Ранее дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС РФ
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