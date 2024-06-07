В Ростовской области ребенок устроил пожар, в котором погиб его старший брат

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Происшествие случилось в хуторе Луганский в доме, где находилась семья с тремя детьми. Здесь семилетний ребенок игрался с зажигалкой и устроил пожар.
Специальный датчик предупредил владельцев о возгорании, а соседи позвонили в службу пожарной охраны. Во время возгорания удалось спасти двух взрослых и двоих детей.
Всех пострадавших госпитализировали, о их состоянии пока информации нет. Известно, что при пожаре погиб девятилетний ребенок.
Добавим, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к ликвидации огня привлекли 13 человек.
Местных жителей попросили держать спички и зажигалки в недоступном для детей месте.
Ранее дом вспыхнул в Ростовской области из-за удара молнии.