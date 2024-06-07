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Система ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области

Система ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области

7 июня 2024, 09:00
Фото: Минобороны РФ
Система ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области
Системам ПВО удалось ликвидировать три ракеты, которые летели в сторону Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что атака была совершена со стороны Украины. Это произошло в пятницу, 7 июня.

Всего получилось ликвидировать три ракеты и теперь предстоит установить, есть ли какие-нибудь последствия на земле. Пользователи в соцсетях начали говорить слова благодарности тем, кто участвовал в отражении атаки.

Власти Ростовской области ответили на вопросы о сработавшей системе ПВО
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«Красавцы сбили, видел своими глазами. Спасибо нашему ПВО», — пишут местные жители.

Напомним, что Украина 130 раз пыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками в 2024 году. Кроме того, за это время она совершила шесть ракетных атак.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Украина#Атака#Происшествия
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