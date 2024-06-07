Система ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Он рассказал, что атака была совершена со стороны Украины. Это произошло в пятницу, 7 июня.
Всего получилось ликвидировать три ракеты и теперь предстоит установить, есть ли какие-нибудь последствия на земле. Пользователи в соцсетях начали говорить слова благодарности тем, кто участвовал в отражении атаки.
«Красавцы сбили, видел своими глазами. Спасибо нашему ПВО», — пишут местные жители.
Напомним, что Украина 130 раз пыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками в 2024 году. Кроме того, за это время она совершила шесть ракетных атак.
Читайте также о том, как украинскую ракету «Нептун» уничтожили над регионом.