Стало известно, когда запустят поезда из Ростова в Крым через новые регионы

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал изданию, что уже составили графики движения поездов. Кроме того, изучили возможности наиболее безопасного движения.
Глава региона дал понять, что составы могут пойти летом, но главное обеспечить безопасность людей. Между тем, уже запустили грузовые поезда между Крымом и Херсонской областью, но пока есть ограничения.
Ранее стало известно, что билеты на поезда из донской столицы до Москвы стали стоить до 77 тысяч рублей.
До этого появились подробности схода с рельсов поезда в донском регионе.