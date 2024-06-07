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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Стало известно, когда запустят поезда из Ростова в Крым через новые регионы

Стало известно, когда запустят поезда из Ростова в Крым через новые регионы

7 июня 2024, 07:35
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, когда запустят поезда из Ростова в Крым через новые регионы

Поезда из Ростова в Крым через новые регионы пустят летом 2024 года

Железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы РФ могут открыть летом 2024 года, сообщает РИА «Новости Крым».

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал изданию, что уже составили графики движения поездов. Кроме того, изучили возможности наиболее безопасного движения.

Глава региона дал понять, что составы могут пойти летом, но главное обеспечить безопасность людей. Между тем, уже запустили грузовые поезда между Крымом и Херсонской областью, но пока есть ограничения.

Билеты на поезда из Ростова-на-Дону до Москвы стали стоить до 77 тысяч рублей
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Ранее стало известно, что билеты на поезда из донской столицы до Москвы стали стоить до 77 тысяч рублей.

До этого появились подробности схода с рельсов поезда в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Крым#Новые регионы#Железнодорожное сообщение
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