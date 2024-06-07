Стало известно, сколько продержится жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
В пятницу, 7 июня, температура составит +30 градусов. Будет облачно, а ветер усилится до 6 метров в секунду.
В субботу ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +31 градуса. В воскресенье солнце скроется за облаками, но на температуре это не скажется.
Во вторник синоптики ожидают дожди, термометры покажут +32 градуса. В среду и четверг, 12 и 13 июня, вернется облачная погода, температура не изменится.
Добавим, что в ночное время температура может упасть до +20 градусов. Согласно прогнозам, жара может уйти с 19 июня, когда днем температура опустится до +23 градусов.
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