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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Жара в Ростовской области не уйдет до 19 июня

Стало известно, сколько продержится жара в Ростовской области

7 июня 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney

Жара в Ростовской области не уйдет до 19 июня

В Ростовской области жаркая погода будет сохраняться как минимум до 19 июня, сообщили синоптики.

В пятницу, 7 июня, температура составит +30 градусов. Будет облачно, а ветер усилится до 6 метров в секунду.

В субботу ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +31 градуса. В воскресенье солнце скроется за облаками, но на температуре это не скажется.

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Во вторник синоптики ожидают дожди, термометры покажут +32 градуса. В среду и четверг, 12 и 13 июня, вернется облачная погода, температура не изменится.

Добавим, что в ночное время температура может упасть до +20 градусов. Согласно прогнозам, жара может уйти с 19 июня, когда днем температура опустится до +23 градусов.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Жара#Температура#Синоптики
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