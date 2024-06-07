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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Эксперт рассказал, в каких странах ростовские туристы столкнутся с русофобией

Туристы из Ростова стали массово сталкиваться с русофобией за границей

7 июня 2024, 08:08
Фото: Unsplash
Эксперт рассказал, в каких странах ростовские туристы столкнутся с русофобией
Отношение за рубежом к российским туристам, в том числе и из Ростова, зависит от страны. В одних странах относятся более лояльно, в других путешественники вполне могут столкнуться с русофобией, и такие случаи уже были, сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.

Собеседник рассказывает, что ростовские туристы недавно вернулись из Италии. Отдых им понравился, никакой русофобии там они не заметили.

«Южные страны — Италия, Греция и Испания, лояльны к российским туристам. То же самое касается и Венгрии. А вот в Польше, Чехии и Словакии могут возникнуть серьезные сложности. С русофобией можно столкнуться и в Германии. Но мы туда и не предлагаем туры», — отмечает Максим Гурин.
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Эксперт разъясняет, что даже при наличии оформленной шенгенской визы, дальше аэропорта в Польше, Чехии или стран Прибалтики российских туристов не пропустят — развернут сразу «на выход».

«В Польшу и Чехию мы прекратили продавать туры с закрытием аэропорта в Ростове. А вскоре они запретили въезд россиянам. Отдельные люди с турбизнеса этих стран плачутся, что им не хватает русских туристов. Но эти вопросы они должны задавать своим политикам», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как живут уехавшие за границу жители Ростовской области.

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