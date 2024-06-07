Туристы из Ростова стали массово сталкиваться с русофобией за границей

Отношение за рубежом к российским туристам, в том числе и из Ростова, зависит от страны. В одних странах относятся более лояльно, в других путешественники вполне могут столкнуться с русофобией, и такие случаи уже были, сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.

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