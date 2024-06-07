Туристы из Ростова стали массово сталкиваться с русофобией за границей

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Собеседник рассказывает, что ростовские туристы недавно вернулись из Италии. Отдых им понравился, никакой русофобии там они не заметили.
«Южные страны — Италия, Греция и Испания, лояльны к российским туристам. То же самое касается и Венгрии. А вот в Польше, Чехии и Словакии могут возникнуть серьезные сложности. С русофобией можно столкнуться и в Германии. Но мы туда и не предлагаем туры», — отмечает Максим Гурин.
Эксперт разъясняет, что даже при наличии оформленной шенгенской визы, дальше аэропорта в Польше, Чехии или стран Прибалтики российских туристов не пропустят — развернут сразу «на выход».
«В Польшу и Чехию мы прекратили продавать туры с закрытием аэропорта в Ростове. А вскоре они запретили въезд россиянам. Отдельные люди с турбизнеса этих стран плачутся, что им не хватает русских туристов. Но эти вопросы они должны задавать своим политикам», — резюмирует собеседник.
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