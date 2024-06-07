Ученый Дудкин рассказал, какую часть Таганрога поглотит Азовское море

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Напомним, что по прогнозам ученых, из-за обрушения берегов Таганрогского залива, регион рискует потерять сотни тысяч квадратных метров земли, а также десятки объектов инфраструктуры.
Теперь Дудкин рассказал, что если взглянуть на восточную часть приморского города, можно заметить, что там мелководье и волны не имеют возможности сильно разбушеваться, поэтому берега практически не размываются.
Кроме того, в центральной части города все портовые сооружения выполнены из бетона.
По словам эксперта, в направлении села Петрушино есть небольшие проблемные зоны. Но это не означает, что в ближайшем будущем целый город будет смыт.
Ранее гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу.