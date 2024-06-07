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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Ученый Дудкин рассказал, смоет ли Таганрог водой

Ученый Дудкин рассказал, какую часть Таганрога поглотит Азовское море

7 июня 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
Ученый Дудкин рассказал, смоет ли Таганрог водой
Ученый Сергей Дудкин заявил, что весь Таганрог не смоет водой во время обрушения берега, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Напомним, что по прогнозам ученых, из-за обрушения берегов Таганрогского залива, регион рискует потерять сотни тысяч квадратных метров земли, а также десятки объектов инфраструктуры.

Теперь Дудкин рассказал, что если взглянуть на восточную часть приморского города, можно заметить, что там мелководье и волны не имеют возможности сильно разбушеваться, поэтому берега практически не размываются.

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Кроме того, в центральной части города все портовые сооружения выполнены из бетона.

По словам эксперта, в направлении села Петрушино есть небольшие проблемные зоны. Но это не означает, что в ближайшем будущем целый город будет смыт.

Ранее гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Земля#Инфраструктура
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