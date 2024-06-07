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Украина 130 раз пыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками в 2024 году

Украина 130 раз пыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками в 2024 году

7 июня 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 случаев атак беспилотниками, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал РИА «Новости», что также было шесть попыток ударов ракетами по донскому региону. По его словам, совместная работа с военными и структурами раннего предупреждения дает результаты.

«Система ПВО справляется. Ситуация стабильная, но достаточно напряженная», — отметил губернатор.

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Напомним, что в ночь на четверг, 6 июня, беспилотники атаковали завод в донском регионе, что привело к крупному пожару. Пламя успело охватить 100 квадратных метров площади.

До этого участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ПВО#Губернатор#Ракеты#Атаки
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