Украина 130 раз пыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками в 2024 году

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Он рассказал РИА «Новости», что также было шесть попыток ударов ракетами по донскому региону. По его словам, совместная работа с военными и структурами раннего предупреждения дает результаты.
«Система ПВО справляется. Ситуация стабильная, но достаточно напряженная», — отметил губернатор.
Напомним, что в ночь на четверг, 6 июня, беспилотники атаковали завод в донском регионе, что привело к крупному пожару. Пламя успело охватить 100 квадратных метров площади.
До этого участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон.
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