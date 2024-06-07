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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Украина совершила ракетную атаку по Ростовской области

Украина совершила ракетную атаку по Ростовской области

7 июня 2024, 08:37
Фото: Минобороны РФ
Украина совершила ракетную атаку по Ростовской области
В Ростовской области удалось отразить ракетную атаку со стороны Украины, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, нападение произошло в пятницу, 7 июня, примерно в 11 часов. Силы ПВО зафиксировали ракеты на подлете к региону.

«На подлете к Ростовской области уничтожено 3 ракеты. Последствия на земле уточняются», — прокомментировал губернатор.

Пользователи в соцсетях поблагодарили тех, кто защищает область.

«Спасибо ребятам, что Ростов и область под надежной защитой», — пишут местные жители.

Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня
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«Спасибо нашим защитникам», — говорится в комментариях.

«Каждому воину по ангелу за спиной», — пожелали подписчики канала губернатора.

Жители региона также рассказали, что услышали звуки, похожие на взрывы.

Ранее стало известно, что киевский режим шесть раз атаковал Ростовскую область ракетами.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Губернатор#Ракетная атака
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