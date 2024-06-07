Украина совершила ракетную атаку по Ростовской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
По его словам, нападение произошло в пятницу, 7 июня, примерно в 11 часов. Силы ПВО зафиксировали ракеты на подлете к региону.
«На подлете к Ростовской области уничтожено 3 ракеты. Последствия на земле уточняются», — прокомментировал губернатор.
Пользователи в соцсетях поблагодарили тех, кто защищает область.
«Спасибо ребятам, что Ростов и область под надежной защитой», — пишут местные жители.
«Спасибо нашим защитникам», — говорится в комментариях.
«Каждому воину по ангелу за спиной», — пожелали подписчики канала губернатора.
Жители региона также рассказали, что услышали звуки, похожие на взрывы.
Ранее стало известно, что киевский режим шесть раз атаковал Ростовскую область ракетами.