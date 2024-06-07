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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В минприроды не нашли волков и шакалов, пугающих жителей на севере Ростовской области

В Минприроды Ростовской области не нашли пугающих жителей волков и шакалов

7 июня 2024, 12:46
Фото: wikimedia.org
В минприроды не нашли волков и шакалов, пугающих жителей на севере Ростовской области
Следов пребывания значительного количества волков вблизи села Щедровка Черковского района не установлено, жалобы от местных жителей отсутствуют. Об этом RostovGazeta сообщили в Минприроды Ростовской области.

Напомним, ранее RostovGazeta сообщала о том, что в лесу Чертковского района, рядом с селом Щедровка, местные жители заметили стаю диких волкособов. Эксперты предупреждают, что наличие этих животных в регионе может привести к страшным последствиям.

«Ростовская область не является местом обитания данных животных. Факты о наличии особей волкособаки на территории региона не выявлялись», — заявили в Минприроды Ростовской области.
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Здесь также уточнили, что численность волков на Дону составляет 403 особи. В Чертковском районе по официальным данным обитает 24 волка. Со ссылкой на сведения чертковского «Общества охотников и рыболовов», в Минприроды сообщили о трех волках на территории охотугодья «Щедровское» и о четырех на территории «Маньково-Калитвинское».

Численность волков в донском крае составляет 403 особи.Численность волков в донском крае составляет 403 особи.
Численность волков в донском крае составляет 403 особи.
Фото: wikimedia.org
«По информации администрации Щедровского сельского поселения, жалобы от жителей вышеуказанного села о нападении волка и его пребывания вблизи населенного пункта не поступали», — отметили в министерстве.

Выяснилось, что численность шакалов в регионе — нестабильна. По учету 2024 года количество шакалов превышает 1,9 тысячи особей.

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Немного, по информации министерства, с 2019 года увеличилась численность бобров в Ростовской области. Сегодня она составляет 2,1 тысячи особей.

«Бобры живут семьями, в настоящее время в области обитает порядка 500 поселений. По учетным данным, из 43 районов области, бобры проживают только в 16», — уточнили в министерстве, конкретизировав, в основном, северные районы.

Также в официальном ответе на официальный запрос RostovGazeta Минприроды сослалось на научное заключение, сделанное в ноябре 2016 года. Оно свидетельствует о том, что на территории области значительного вреда от бобров не обнаружено.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Дикие животные#Волки#Чертковский район#Минприроды#Шакалы#Бобры#Волкособы
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