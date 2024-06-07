В Минприроды Ростовской области не нашли пугающих жителей волков и шакалов

Здесь также уточнили, что численность волков на Дону составляет 403 особи. В Чертковском районе по официальным данным обитает 24 волка. Со ссылкой на сведения чертковского «Общества охотников и рыболовов», в Минприроды сообщили о трех волках на территории охотугодья «Щедровское» и о четырех на территории «Маньково-Калитвинское».