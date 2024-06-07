В Минприроды Ростовской области не нашли пугающих жителей волков и шакалов

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Напомним, ранее RostovGazeta сообщала о том, что в лесу Чертковского района, рядом с селом Щедровка, местные жители заметили стаю диких волкособов. Эксперты предупреждают, что наличие этих животных в регионе может привести к страшным последствиям.
«Ростовская область не является местом обитания данных животных. Факты о наличии особей волкособаки на территории региона не выявлялись», — заявили в Минприроды Ростовской области.
Здесь также уточнили, что численность волков на Дону составляет 403 особи. В Чертковском районе по официальным данным обитает 24 волка. Со ссылкой на сведения чертковского «Общества охотников и рыболовов», в Минприроды сообщили о трех волках на территории охотугодья «Щедровское» и о четырех на территории «Маньково-Калитвинское».
«По информации администрации Щедровского сельского поселения, жалобы от жителей вышеуказанного села о нападении волка и его пребывания вблизи населенного пункта не поступали», — отметили в министерстве.
Выяснилось, что численность шакалов в регионе — нестабильна. По учету 2024 года количество шакалов превышает 1,9 тысячи особей.
Немного, по информации министерства, с 2019 года увеличилась численность бобров в Ростовской области. Сегодня она составляет 2,1 тысячи особей.
«Бобры живут семьями, в настоящее время в области обитает порядка 500 поселений. По учетным данным, из 43 районов области, бобры проживают только в 16», — уточнили в министерстве, конкретизировав, в основном, северные районы.
Также в официальном ответе на официальный запрос RostovGazeta Минприроды сослалось на научное заключение, сделанное в ноябре 2016 года. Оно свидетельствует о том, что на территории области значительного вреда от бобров не обнаружено.