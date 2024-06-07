В Ростове-на-Дону восстановят 130-летний дом на Темерницкой

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Ростове-на-Дону многоквартирный дом на Темерницкой, 35 (литер А) признали аварийным, но подлежащим к восстановлению.
Земельный участок здания изымут под муниципальные нужды. Общая его площадь составляет 401 квадратный метр. Сюда входят 14 квартир и другие нежилые помещения.
Контролировать выполнение постановления будут замглавы администрации по строительству и архитектуре Андрей Дикун и первого заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.
Из открытых данных известно, что дом на Темерницкой, 35 был построен в 1893 году.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что на Газетном переулке в Ростове закрасили дореволюционную рекламу. Активисты считают, что это признак деградации города.