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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 12:55

В Ростове-на-Дону восстановят еще один старинный дом

В Ростове-на-Дону восстановят 130-летний дом на Темерницкой

7 июня 2024, 12:53
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону восстановят еще один старинный дом
В Росте-на-Дону планируют реконструировать аварийный дом на улице Темерницкой, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

В Ростове-на-Дону многоквартирный дом на Темерницкой, 35 (литер А) признали аварийным, но подлежащим к восстановлению.

Земельный участок здания изымут под муниципальные нужды. Общая его площадь составляет 401 квадратный метр. Сюда входят 14 квартир и другие нежилые помещения.

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Контролировать выполнение постановления будут замглавы администрации по строительству и архитектуре Андрей Дикун и первого заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

Из открытых данных известно, что дом на Темерницкой, 35 был построен в 1893 году.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что на Газетном переулке в Ростове закрасили дореволюционную рекламу. Активисты считают, что это признак деградации города.

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