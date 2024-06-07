Вандалы подожгли могилу ветерана ВОВ в Шахтах

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
6 июня внучка усопшего приехала навестить могилу дедушки и была повержена в шок. Все захоронение было завалено мусором. Людям пришлось самостоятельно убирать залежи отходов. Когда территория была очищена, то родственники заметили на оградке следы поджогов.
Девушка отметила, что каждый год на могилу ветерана сбрасывают большое количество мусора. А в этот раз вовсе подожгли крест и оградку. Администрация города, по словам шахтинки, никак не реагирует на данную ситуацию.
Официальной информации об инциденте не поступало. Она требует уточнения.
Ранее в Ростовской области жители нашли кладбище с 50 тоннами костей. Захоронение было заполнено скелетами животных и рыб.