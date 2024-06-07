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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Ростовской области подожгли могилу ветерана ВОВ

Вандалы подожгли могилу ветерана ВОВ в Шахтах

7 июня 2024, 15:23
Фото: Unsplash
В Ростовской области подожгли могилу ветерана ВОВ
В Шахтах Ростовской области могилу ветерана Великой Отечественной войны завалили мусором и пытались сжечь, сообщает издание «КВУ».

6 июня внучка усопшего приехала навестить могилу дедушки и была повержена в шок. Все захоронение было завалено мусором. Людям пришлось самостоятельно убирать залежи отходов. Когда территория была очищена, то родственники заметили на оградке следы поджогов.

юдям, пришлось самостоятельно убирать залежи отходов.юдям, пришлось самостоятельно убирать залежи отходов.
юдям, пришлось самостоятельно убирать залежи отходов.
Фото: kvu.su
Могилы на Северном кладбище завалили мусором
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Девушка отметила, что каждый год на могилу ветерана сбрасывают большое количество мусора. А в этот раз вовсе подожгли крест и оградку. Администрация города, по словам шахтинки, никак не реагирует на данную ситуацию.

Официальной информации об инциденте не поступало. Она требует уточнения.

Ранее в Ростовской области жители нашли кладбище с 50 тоннами костей. Захоронение было заполнено скелетами животных и рыб.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Шахты#Мусор#Кладбище#Захоронения#Отходы#Поврежденные могилы#Ветераны ВОВ
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