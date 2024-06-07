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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Вассерман разъяснил, к чему приведут попытки Украины атаковать Ростовскую область

Вассерман разъяснил, к чему приведут попытки Украины атаковать Ростовскую область

7 июня 2024, 09:31
Фото: Минобороны РФ
Вассерман разъяснил, к чему приведут попытки Украины атаковать Ростовскую область
Атаку ракет с Украины отразили в Ростовской области. Российский политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил RostovGazeta, чем в итоге это обернется.

Напомним, что 7 июня в районе 11.00 мск на подлете к Ростовской области были уничтожены три ракеты.

«Уже несколько стран объявили о том, что не только поставляют свои ракеты террористической организации „Украина“, но и разрешают ими бить, куда террористам взбредет в голову», — отмечает Анатолий Вассерман.
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Собеседник напоминает о предупреждении Владимира Путина о передаче наших ракет тем государствам, которые имеют зуб на поставляющих террористам вооружение.

«Скажем так — это последнее предупреждение. Вслед за ним нам придется начать делать такие поставки», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что 7 июня в небе над Ростовской областью был уничтожен дрон самолетного типа.

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