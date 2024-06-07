Вассерман разъяснил, к чему приведут попытки Украины атаковать Ростовскую область

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Напомним, что 7 июня в районе 11.00 мск на подлете к Ростовской области были уничтожены три ракеты.
«Уже несколько стран объявили о том, что не только поставляют свои ракеты террористической организации „Украина“, но и разрешают ими бить, куда террористам взбредет в голову», — отмечает Анатолий Вассерман.
Собеседник напоминает о предупреждении Владимира Путина о передаче наших ракет тем государствам, которые имеют зуб на поставляющих террористам вооружение.
«Скажем так — это последнее предупреждение. Вслед за ним нам придется начать делать такие поставки», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что 7 июня в небе над Ростовской областью был уничтожен дрон самолетного типа.