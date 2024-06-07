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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Жилой район создадут за 101 млрд рублей на Пойменной в Ростове-на-Дону

Жилой район создадут за 101 млрд рублей на Пойменной в Ростове-на-Дону

7 июня 2024, 12:13
Фото: donland.ru
Жилой район создадут за 101 млрд рублей на Пойменной в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на улице Пойменной создадут 650 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в правительстве региона.

Соглашение о строительстве комплекса подписали на ПМЭФ-2024. Этот проект планируется реализовать с 2024 по 2042 годы, всего в него вложат 101 миллиард рублей.

Здесь создадут жилую, социальную и транспортную инфраструктуру. Инвестор передаст 32,5 тысячи «квадратов» жилья для льготников.

В дополнение к жилым многоэтажным домам, инвестор планирует возведение трех детских садов на 940 мест и школы на 2450 мест. Также будет развита инфраструктура для отдыха и развлечений, включая пруд, парк и сквер.

Распределительный центр «Вайлдберриз» построят за 11 млрд в Ростовской области
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Губернатор Василий Голубев рассказал, что проект означает не только работу с площадью, но и создание удобной среды. При благоустройстве новых земельных участков планируется строительство объектов социальной инфраструктуры, а также обустройство небольшой набережной и водоема.

Ранее стало известно, что распределительный центр «Вайлдберриз» построят за 11 миллиардов в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Строительство#Жилье#Инфраструктура
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