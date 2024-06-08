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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Фейерверки продолжают запускать в Ростовской области во время запретов

Фейерверки продолжают запускать в Ростовской области во время запретов

8 июня 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области неизвестные запустили ночью фейерверк, несмотря на действующие запреты, сообщили местные жители в Telegram.

Салют запустили среди ночи на Ростовском море. Местные жители испугались из-за этого, а у автомобилей сработала сигнализация.

Пользователи в комментариях назвали это глупой выходкой.

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«Ужас, зачем так делать. Если ввели запрет на фейерверки, человек, видимо, не очень умный», — рассказали ростовчане.

Также пользователи призвали найти тех, кто запустил салют и привлечь к ответственности.

Напомним, что запрет на использование пиротехники продлили в Ростовской области до 1 декабря.

Ранее в регионе задержали первых нарушителей запрета на запуск фейерверков.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Фейерверки#Запрет
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