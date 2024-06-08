Фейерверки продолжают запускать в Ростовской области во время запретов

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Салют запустили среди ночи на Ростовском море. Местные жители испугались из-за этого, а у автомобилей сработала сигнализация.
Пользователи в комментариях назвали это глупой выходкой.
«Ужас, зачем так делать. Если ввели запрет на фейерверки, человек, видимо, не очень умный», — рассказали ростовчане.
Также пользователи призвали найти тех, кто запустил салют и привлечь к ответственности.
Напомним, что запрет на использование пиротехники продлили в Ростовской области до 1 декабря.
Ранее в регионе задержали первых нарушителей запрета на запуск фейерверков.