Где можно охотиться в Ростовской области и на каких животных

Чтобы законно заниматься охотой и рыбалкой, нужно вступить в общество охотников и рыболовов. В каждом охотобществе есть несколько охотхозяйств, расположенных по всей территории Ростовской области. Также необходимо оплатить вступительный взнос. Членам других обществ, включая гостей региона, разрешается охотиться и рыбачить в этих охотхозяйствах. Для этого им необходимо иметь соответствующие документы и приобрести путевки, но по другим ценам.