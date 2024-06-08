Где можно охотиться в Ростовской области и на каких животных

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
По информации Союза российских оружейников, охотиться в регионе можно в следующие периоды;
Для этих животных установлены следующие периоды:
Добавим, что в регионе запрещена весенняя охота на водоплавающую дичь и вальдшнепа.
Чтобы законно заниматься охотой и рыбалкой, нужно вступить в общество охотников и рыболовов. В каждом охотобществе есть несколько охотхозяйств, расположенных по всей территории Ростовской области. Также необходимо оплатить вступительный взнос. Членам других обществ, включая гостей региона, разрешается охотиться и рыбачить в этих охотхозяйствах. Для этого им необходимо иметь соответствующие документы и приобрести путевки, но по другим ценам.
По информации правительства региона, всего в структуру входят 210 закрепленных охотничьих угодий и 46 участков общедоступных охотничьих угодий. Общая площадь составляет 9,4 миллиона гектаров.
В регионе постоянно или временно обитают 72 вида охотничьих ресурсов, включая 33 вида млекопитающих и 39 видов птиц. Наиболее массовыми и популярными среди них являются различные виды полевой, степной и водоплавающей дичи.
Те, кто хотят поохотиться на таких зверей, как заяц, волк или енотовидная собака, найдут подходящие места неподалеку от Маныча. Территория между Каменском-Шахтинским, Морозовском, Шахтами и Волгодонском представляет собой сплошную лесополосу. Охотник, покидая населенный пункт, легко найдет этот участок и сможет спокойно добывать дичь.
Для охоты на пушных зверей можно поехать в Боковский район. Станица Боковская расположена на расстоянии более 300 км от донской столицы. Однако, ради лечебного жира, меха и высокого качества мяса сурка-байбака, это путешествие стоит того.
На территории региона их большое количество и все адреса есть в Интернете. Например, одно их них называется «Вяжинское». Площадь составляет 30 тысяч гектаров, в том числе лесных — 2,4 тысячи. Расположено в северной части Кашарского района.
Здесь есть охотничий домик, ночлег, все самое необходимое для приготовления пищи. На рыбалке можно поймать таких рыб, как сазан, щука, окунь, судак, сом, на все спортивные снасти.
Объекты охоты: косуля, кабан с подхода, пушной зверь, барсук, сурок-байбак, водоплавающая и болотная дичь, серая куропатка, голубь, перепел.
Разовая стоимость охоты на пушных зверей может достигать 700 рублей, на водоплавающую дичь — 450 рублей, полевую дичь — 500 рублей. Что касается диких копытных, то цена достигает 6 тысяч рублей за одну особь.
Барсук стоит три тысячи рублей, сурок — одну тысячу рублей.
«На одного охотника выписывается разовая путёвка и именная разовая лицензия.
Нахождение охотников с оружием без путевки в районе проведения охоты — запрещается», — говорится в правилах.