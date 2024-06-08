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Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска

Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска

8 июня 2024, 01:39
Фото: mil.ru
Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска
Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Новошахтинском в ночь на 8 июня, сообщил в своем тг-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны около 00.30 мск. «Последствий на земле нет», — сообщил губернатор. Что именно могло быть целью вражеского БПЛА, не сообщается.

Напомним, в четверг, 6 июня, после атаки беспилотника загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. Тушение пожара пришлось останавливать, чтобы перевести людей в безопасное место, поскольку завод подвергся повторной атаке. В результате этого ночного происшествия никто не пострадал, а площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

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После тушения пожара к работе приступили взрывотехники и другие специалисты, а работа предприятия временно остановлена.

Кроме того, глава региона заявил, что Ростовская область в 2024 году подверглась атаке беспилотников более 130 раз, а ракетной атаке — шесть раз. Однако накануне враг пытался атаковать регион тремя ракетами, которые были перехвачены и уничтожены системой ПВО.

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