Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска

Кроме того, глава региона заявил, что Ростовская область в 2024 году подверглась атаке беспилотников более 130 раз, а ракетной атаке — шесть раз. Однако накануне враг пытался атаковать регион тремя ракетами, которые были перехвачены и уничтожены системой ПВО.