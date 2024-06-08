Губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинские

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Губернатор Ростовской области сообщил, что около 00.30 российские военные при помощи системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летающий аппарат в районе Новошахтинска. Он добавил, что последствий на земле нет.
Это уже вторая попытка киевского режима атаковать гражданские объекты в Новошахтинске за последние двое суток. В ночь на четверг, 6 июня, вражеские беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав пожар, который больше 120 человек тушили несколько часов.
В настоящее время завод временно приостановил работу. Но политолог Дмитрий Абросимов уверен, что Украина скоро перестанет пытаться атаковать Ростовскую область.