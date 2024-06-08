Губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинские

Это уже вторая попытка киевского режима атаковать гражданские объекты в Новошахтинске за последние двое суток. В ночь на четверг, 6 июня, вражеские беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав пожар, который больше 120 человек тушили несколько часов.