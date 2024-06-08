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Губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинские

Губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинские

8 июня 2024, 02:06
Фото: donland
Губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинские
Глава Ростовской области Василий Голубев сделал заявление о сбитом в Новошахтинске БПЛА, сообщение он оставил в своем тг-канале.

Губернатор Ростовской области сообщил, что около 00.30 российские военные при помощи системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летающий аппарат в районе Новошахтинска. Он добавил, что последствий на земле нет.

Это уже вторая попытка киевского режима атаковать гражданские объекты в Новошахтинске за последние двое суток. В ночь на четверг, 6 июня, вражеские беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав пожар, который больше 120 человек тушили несколько часов.

Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников
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В настоящее время завод временно приостановил работу. Но политолог Дмитрий Абросимов уверен, что Украина скоро перестанет пытаться атаковать Ростовскую область.

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