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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Минобороны заявило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках

Минобороны заявило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках

8 июня 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney
Над территорией Ростовской области в ночь на субботу, 8 июня, сбили беспилотник, рассказали в Минобороны РФ.

По данным министерства, киевский режим попытался совершить террористические атаки в РФ. Для этого использовались беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией области», — говорится в публикации.

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Отмечается, что дроны удалось сбить и над территорией других регионов. Кроме того, ликвидировали два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма.

Добавим, что этой ночью губернатор Василий Голубев сообщил, что в районе Новошахтинска сбили дрон. Никаких последствий на земле не было.

До этого система ПВО сбила три ракеты на подлете к региону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Минобороны
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