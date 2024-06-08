Минобороны заявило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
По данным министерства, киевский режим попытался совершить террористические атаки в РФ. Для этого использовались беспилотники самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией области», — говорится в публикации.
Отмечается, что дроны удалось сбить и над территорией других регионов. Кроме того, ликвидировали два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма.
Добавим, что этой ночью губернатор Василий Голубев сообщил, что в районе Новошахтинска сбили дрон. Никаких последствий на земле не было.
До этого система ПВО сбила три ракеты на подлете к региону.
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