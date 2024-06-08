Промысловый вылов осетра может начаться в Ростовской области с 2030 года

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Об этом он сообщил ТАСС время ПМЭФ. Если говорить об Азовском море, то в этом году выпустили примерно 8 миллионов мальков осетровых, а каждый год этот показатель составляет 19 миллионов мальков различных видов.
Губернатор уточнил, что восстановление популяции осетровых рыб не произойдет сразу же, поскольку в прошлом не существовало необходимых правил и законов. Осетровых рыб просто вылавливали, что значительно снижало возможности для развития этого направления.
Голубев выразил мнение, что примерно после 2030 года восстановление этого вида рыб будет ощутимо, и это станет обычным промыслом.
Ранее шемаю исключили из Красной книги в донском регионе. Однако есть один нюанс.