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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Промысловый вылов осетра может начаться в Ростовской области с 2030 года

Промысловый вылов осетра может начаться в Ростовской области с 2030 года

8 июня 2024, 14:10
Фото: 1MI
В Ростовской области могут возобновить промышленный вылов осетра, но после 2030 года, рассказал губернатор Василий Голубев.

Об этом он сообщил ТАСС время ПМЭФ. Если говорить об Азовском море, то в этом году выпустили примерно 8 миллионов мальков осетровых, а каждый год этот показатель составляет 19 миллионов мальков различных видов.

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Губернатор уточнил, что восстановление популяции осетровых рыб не произойдет сразу же, поскольку в прошлом не существовало необходимых правил и законов. Осетровых рыб просто вылавливали, что значительно снижало возможности для развития этого направления.

Голубев выразил мнение, что примерно после 2030 года восстановление этого вида рыб будет ощутимо, и это станет обычным промыслом.

Ранее шемаю исключили из Красной книги в донском регионе. Однако есть один нюанс.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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