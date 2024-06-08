РЭО: Волонтеры собрали отходы электроники на экоакции в рамках ПМЭФ

«Чем больше людей будет заботиться о своем здоровье и об экологическом благополучии нашей планеты, тем более экологичное будущее мы обеспечим для новых поколений. Сегодня те, кто решил принять участие в нашем мероприятии, внесли свой вклад в охрану окружающей среды. Всем участникам мы выражаем благодарность», — обратился к участникам экоакции руководитель РЭО.