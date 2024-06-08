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РЭО: Волонтеры собрали отходы электроники на экоакции в рамках ПМЭФ

РЭО: Волонтеры собрали отходы электроники на экоакции в рамках ПМЭФ

8 июня 2024, 14:30
Фото: 1MI
8 июня Российский экологический оператор и социальный проект «Команда Звездный Десант» организовали в рамках ПМЭФ спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья». Ее участники очистили прибрежную и водную зоны реки Новой в Северной столице.

В экологической акции приняли все желающие добровольцы, а также олимпийские чемпионы: российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, бобслеист Дмитрий Труненков, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева и другие. Перед началом работы они провели небольшую разминку для участников, пишет properm.ru

Глава РЭО Денис Буцаев поблагодарил всех волонтеров за участие в важном мероприятии и осуществление посильного вклада в чистоту окружающей среды.

«Чем больше людей будет заботиться о своем здоровье и об экологическом благополучии нашей планеты, тем более экологичное будущее мы обеспечим для новых поколений. Сегодня те, кто решил принять участие в нашем мероприятии, внесли свой вклад в охрану окружающей среды. Всем участникам мы выражаем благодарность», — обратился к участникам экоакции руководитель РЭО.

В ходе экоакции волонтеры собрали не только бытовой мусор, но и много отходов электроники.

«Во время уборки со дна реки Новой удалось поднять габаритный мусор, а также различные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, запчасти автомобилей и другой электролом. В „ЭкоТропе Здоровья“ приняли участие волонтеры, местные жители муниципального округа Ульянка, а также водолазы Всероссийского общества автомобилистов», — рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

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