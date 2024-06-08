РЭО займется созданием комплекса по утилизации электроники в Самарской области

Павел Морозов заявил, что Самарская область является ключевым регионом для «Акрон Холдинга», так как именно здесь началась история компании. Он отметил, что строительство нового перерабатывающего предприятия станет важным шагом на пути устойчивого развития области. Морозов выразил уверенность, что совместный проект в рамках подписанного соглашения станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в сфере охраны окружающей среды и развития экономики. Он подчеркнул, что на большинстве предприятий холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, где отходы используются как сырье для новой продукции. Для достижения этой цели в Самарской области необходимо решить ряд задач, включая создание системы сбора и сортировки отходов электроники.