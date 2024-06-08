РЭО займется созданием комплекса по утилизации электроники в Самарской области

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Денис Буцаев отметил, что отходы электроники и электротехники содержат как ценные, так и опасные компоненты, требующие внимательного подхода при их сборе и утилизации. Он сообщил, что РЭО и «Акрон Холдинг» подписали соглашение с Самарской областью, в рамках которого будет создана инфраструктура для обращения с ОЭЭО, пишет inkazan.ru
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что подписанное соглашение внесет значительный вклад в охрану окружающей среды, создаст новые рабочие места и увеличит налоговую базу региона. Он заверил, что регион будет сопровождать проект и совместно работать над его успешной реализацией.
Также рассматривается возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники, что создаст дополнительные рабочие места в регионе.
Павел Морозов заявил, что Самарская область является ключевым регионом для «Акрон Холдинга», так как именно здесь началась история компании. Он отметил, что строительство нового перерабатывающего предприятия станет важным шагом на пути устойчивого развития области. Морозов выразил уверенность, что совместный проект в рамках подписанного соглашения станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в сфере охраны окружающей среды и развития экономики. Он подчеркнул, что на большинстве предприятий холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, где отходы используются как сырье для новой продукции. Для достижения этой цели в Самарской области необходимо решить ряд задач, включая создание системы сбора и сортировки отходов электроники.