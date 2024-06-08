Ростовчане держат в страхе друг друга с помощью салютов, а рыбаки проигрывают змеям

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:47
Местные жители сообщили о запуске неизвестными ночного фейерверка в Ростовской области, несмотря на действующие запреты. Это произошло на Ростовском море.
Это многих напугало, а у некоторых автомобилей даже сработала сигнализация. Пользователи в комментариях назвали глупым поведение тех, кто запускал салюты.
Они призвали найти их и привлечь к ответственности.
В Минобороны РФ сообщили о предотвращении террористической атаки со стороны киевского режима. Она была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Отмечается, что системы противовоздушной обороны успешно сработали, ликвидировав угрозу. Они уничтожили воздушные объекты над территорией области.
Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал инцидент, связанный с уничтожением дрона в районе Новошахтинска, подчеркнув, что ситуация не повлекла последствий на земле.
Один из жителей Ростовской области поделился в социальных сетях необычным наблюдением: змеей, поймавшей крупную рыбу.
По его словам, в июне он отправился на местный водоем для рыбалки, но из-за сильного ветра клева не было. В это время он заметил в воде змею, схватившую окуня и вытянувшую его на берег, чтобы съесть.
Мужчина рассказал об этом в соцсетях.