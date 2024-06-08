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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Ростовчане держат в страхе друг друга с помощью салютов, а рыбаки проигрывают змеям

Ростовчане держат в страхе друг друга с помощью салютов, а рыбаки проигрывают змеям

8 июня 2024, 17:45
Фото: 1MI
В Ростовской области запускают фейерверки во время запретов, сбили беспилотники и змея поймала рыбы больше, чем рыбак, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Запуск салютов

Местные жители сообщили о запуске неизвестными ночного фейерверка в Ростовской области, несмотря на действующие запреты. Это произошло на Ростовском море.

Это многих напугало, а у некоторых автомобилей даже сработала сигнализация. Пользователи в комментариях назвали глупым поведение тех, кто запускал салюты.

Они призвали найти их и привлечь к ответственности.

Атака беспилотников

В Минобороны РФ сообщили о предотвращении террористической атаки со стороны киевского режима. Она была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны успешно сработали, ликвидировав угрозу. Они уничтожили воздушные объекты над территорией области.

Минобороны заявило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках
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Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал инцидент, связанный с уничтожением дрона в районе Новошахтинска, подчеркнув, что ситуация не повлекла последствий на земле.

Змея поймала рыбу

Один из жителей Ростовской области поделился в социальных сетях необычным наблюдением: змеей, поймавшей крупную рыбу.

По его словам, в июне он отправился на местный водоем для рыбалки, но из-за сильного ветра клева не было. В это время он заметил в воде змею, схватившую окуня и вытянувшую его на берег, чтобы съесть.

Мужчина рассказал об этом в соцсетях.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Салют#Запрет#Ростовское море#Происшествия
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