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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Ростовчане обожгли ноги на затопленной кипятком улице

Ростовчане обожгли ноги на затопленной кипятком улице

8 июня 2024, 16:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в субботу, 8 июня, улицу Малиновского затопило кипятком, сообщили очевидцы в соцсетях.

Ростовчанка рассказала, что на улице стоял грузовик, а рядом из шланга выкачивали горячую воду из колодца на дорогу. Это привело к подтоплениям.

«Шли с ребенком, ноги обварили. Сразу нe былο пοнятнο, чтο там гοрячο, пοκa нe наступили. Ηοги гοрят, бοльнο», — заявила местная жительница.

Гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу
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Она добавила, что стоял только один предупреждающий знак, но возле люка. Пользователи в комментариях раскритиковали рабочих, которые сливали воду.

Фото: Это Ростов

Горожане поинтересовались, как женщина не заметила пар от дороги. Другие заявили, что его не было видно.

Ранее гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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