Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Ростовчанка рассказала, что на улице стоял грузовик, а рядом из шланга выкачивали горячую воду из колодца на дорогу. Это привело к подтоплениям.
«Шли с ребенком, ноги обварили. Сразу нe былο пοнятнο, чтο там гοрячο, пοκa нe наступили. Ηοги гοрят, бοльнο», — заявила местная жительница.
Она добавила, что стоял только один предупреждающий знак, но возле люка. Пользователи в комментариях раскритиковали рабочих, которые сливали воду.
Горожане поинтересовались, как женщина не заметила пар от дороги. Другие заявили, что его не было видно.
Ранее гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу.