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Соглашения на 114 млрд подписала Ростовская область на ПМЭФ

Соглашения на 114 млрд подписала Ростовская область на ПМЭФ

8 июня 2024, 07:41
Фото: Правительство РО
Ростовская область в рамках международного экономического форума подписала ряд соглашений, сообщили в облправительстве.

Общий объем инвестиций в проекты достигнет 114,5 миллиарда рублей. Так, планируется построить жилой район за 101 миллиард, здесь будут 650 тысяч квадратных метров жилья.

В области возведут распределительный центр «Вайлдберриз» на площади 180 тысяч «квадратов». В этот проект вложат 11 миллиардов.

Распределительный центр «Вайлдберриз» построят за 11 млрд в Ростовской области
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Еще одна компания создаст первую очередь производства высокотехнологичных полимеров. На эти цели уйдет 300 миллионов рублей.

Одна из авиакомпаний продолжит создание ангарного комплекса, потребуется один миллиард рублей.

Ранее стало известно, что нефтеперерабатывающий завод возведут в регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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