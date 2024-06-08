Соглашения на 114 млрд подписала Ростовская область на ПМЭФ

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Общий объем инвестиций в проекты достигнет 114,5 миллиарда рублей. Так, планируется построить жилой район за 101 миллиард, здесь будут 650 тысяч квадратных метров жилья.
В области возведут распределительный центр «Вайлдберриз» на площади 180 тысяч «квадратов». В этот проект вложат 11 миллиардов.
Еще одна компания создаст первую очередь производства высокотехнологичных полимеров. На эти цели уйдет 300 миллионов рублей.
Одна из авиакомпаний продолжит создание ангарного комплекса, потребуется один миллиард рублей.
Ранее стало известно, что нефтеперерабатывающий завод возведут в регионе.