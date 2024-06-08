«Спасали от погромов»: евреи в ростовской Нахичевани-на-Дону и судьба синагоги

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Когда с ростовским краеведом Оксаной Мордовиной я работал над книгой «Всему городу голова. Минас Балабанов», то узнал, что уже к концу девятнадцатого века в Нахичевани существовала еврейская община.
К этому времени город был экономически и культурно довольно развит. При этом Нахичевань всегда была интернациональна и веротерпима. В городе была крупная русская колония, как тогда говорили, были русские церкви. Но вот существование еврейской общины в Нахичевани-на-Дону меня приятно удивило. Причем евреи чувствовали себя довольно свободно в городе, нахичеванцы старались не ущемлять их права.
Более того, с краеведом Оксаной Мордовиной мы нашли интересные публикации в газете «Донская пчела», рассказывающие об открытии и освящении в городе Нахичевани-на-Дону водопровода. Чем эти публикации интересны? И как они связаны с темой евреев в армянском городе?
Все просто. И тем самым очень интересно и познавательно.
Газета «Донская пчела» (май 1889 года) в корреспонденции «Торжество освящения» писала: «В понедельник, 15 мая, состоялось торжественное открытие и освящение Нахичеванского водопровода. С утра город принял ликующий вид. Это было заметно в необыкновенном оживлении, которое проявили граждане в деле открытия водопровода».
Далее сообщалось, что нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов за несколько дней до торжественного открытия водопровода отослал приглашения «именитым гражданам» Нахичевани и Ростова. Торжества по случаю открытия водопровода в Нахичевани начались в 11 часов утра 15 мая 1889 года. Как пишет «Донская пчела», в торжественных мероприятиях принимало участие даже Нахичеванское еврейское общество во главе с раввином Ямпольским.
То есть наряду с руководством города Нахичевани, почетными гостями, Его Сиятельством, войсковым наказным атаманом, князем Николаем Ивановичем Святополк-Мирским присутствовал в качестве почетного гостя и раввин Ямпольский. Все это свидетельствует о том, что нахичеванский голова Балабанов и гласные Думы старались продемонстрировать свое уважение к жителям города разных национальностей и вероисповедания.
Как написано в книге Е. И. Малаховского «Храмы и культовые сооружения Ростова-на-Дону, утраченные и существующие», в 1883 году Екатеринославское губернское правление утвердило первый состав Духовного правления нахичеванского еврейского молитвенного дома.
По данным Е. И. Малаховского, само духовное управление находилось на углу 19-й линии и 1-й Георгиевской (ныне улица имени писателя В. Закруткина). Здесь же был и иудейский молитвенный дом.
6 июня 1903 года еврейская община Нахичевани-на-Дону на свои средства приобрела полутораэтажный кирпичный дом на углу 24-й линии и 1-й Вознесенской (ныне улица имени Мурлычева, 6) и переоборудовала его под молельню.
Впоследствии в справочниках этот дом указывался как молитвенный, а затем как синагога.
Понятно, что после прихода советской власти в Ростов и Нахичевань-на-Дону религиозным учреждениям пришлось несладко.
Евгений Иванович Малаховский в книге «Храмы и культовые сооружения Ростова-на-Дону, утраченные и существующие» пишет: «После гражданской войны, в 1920 году, ростово-нахичеванский горсовет заключил с иудейской общиной бессрочный договор об использовании ею молитвенного дома. Но по прошествии пары лет здание было муниципализировано при сохранении договора, но с возможностью его расторжения в судебном порядке. Через некоторое время редакция договора была подправлена с возможностью его расторжения решением органов советской власти. 2 ноября, а через две недели повторно, 17 ноября 1935 года, Ростсовет принимает решение о закрытии нахичеванской синагоги. Несмотря на просьбы старцев-евреев сохранить их храм, постановлением от 7 декабря 1935 года президиум Азово-Черноморского крайисполкома санкционировал закрытие нахичеванской синагоги. В следующем, 1936 году, начиная с 20 февраля, здание бывшей нахичеванской синагоги было передано артели имени М. И. Калинина по изготовлению металлических изделий. Эту артель организовал из рабочих цыган армянин Назорян. Синагогу снова переоборудовали под жилой дом, в котором цыгане-„ударники» получили свое жилье. С тех пор местным старожилам дом бывшей нахичеванской синагоги запомнился под названием «цыганского» (Е.И. Малаховский. «Храмы и культовые сооружения Ростова-на-Дону, утраченные и существующие». Ростов-на-Дону. Издательство »NB». 2006. Стр. 171).
Как я уже писал, Нахичевань-на-Дону была всегда городом интернациональным и веротерпимым. Возможно, еще и поэтому нахичеванцы вошли в историю как защитники евреев во время печально известных погромов 1905 года.
Об этих страшных днях в истории Ростова хорошо написано в кандидатской диссертации Сурена Альбертовича Манукяна, которая называется «Деятельность партии Дашнакцутюн на Дону (1905−1913 гг.)». Научный руководитель − доктор исторических наук, профессор Н. А. Казарова.
Сурен Альбертович Манукян в своей диссертации пишет, что, по имеющимся архивным данным, в Нахичевани в дни еврейских погромов в Ростове-на-Дону расположилась хорошо вооруженная дружина дашнаков, имеющая боевой опыт, численностью до 150 человек. Дашнаки взяли под охрану Ростово-Нахичеванскую межу. То есть границу между Ростовом и Нахичеванью. И тем самым спасли город Нахичевань-на-Дону и евреев, проживающих в нем, от погромов.
Кто такие армяне-дашнаки? Дашнаками называют представителей армянской партии Дашнакцутюн. Ее полное название − Армянская революционная федерация Дашнакцутюн («Армянское революционное содружество»). Они были социалистами-революционерами.
Но даже не в этом дело. А дело в том, что для жителей Нахичевани в большинстве своем был неприемлем национализм. Нахичеванцы были дружелюбны и веротерпимы к своим согражданам. А потому и к соседям-евреям относились с любовью и пониманием. И это исторический факт.
Кстати, известно также немало фактов, когда во время Великой Отечественной войны нахичеванцы прятали соседей-евреев от нацистов, выдавая их за своих родственников.
Например, в фильме известного ростовского режиссера Юрия Георгиевича Калугина «Страдание памяти» есть удивительно трогательный эпизод. Один пожилой еврей рассказывает, как его и маму во время оккупации Ростова фашистами спасла от смерти соседка-армянка. Когда она увидела, что их ведут на расстрел, то подошла к немецкому офицеру и стала говорить, что эти люди не евреи, а армяне! Маленький мальчик якобы ее племянник (этот немецкий офицер хорошо знал русский). Для большей убедительности армянка обратилась к своей соседке на армянском языке… Как вы уже понимаете, так сложилось исторически, что евреи с армянами жили бок о бок в Нахичевани. Мать нынешнего израильтянина, к счастью, знала армянский. Она ответила на нем своей соседке. Фашисты поверили, что эта женщина и ее ребенок − армяне. И тем самым они были спасены. Таких историй было немало!
А вспомнил я об этом потому, что наше прошлое все-таки должно чему-то учить. И прежде всего тому, что нет ничего более важного и ценного в жизни, чем взаимовыручка и дружба между людьми.
Георгий Багдыков