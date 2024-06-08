«Спасали от погромов»: евреи в ростовской Нахичевани-на-Дону и судьба синагоги

Евгений Иванович Малаховский в книге «Храмы и культовые сооружения Ростова-на-Дону, утраченные и существующие» пишет: «После гражданской войны, в 1920 году, ростово-нахичеванский горсовет заключил с иудейской общиной бессрочный договор об использовании ею молитвенного дома. Но по прошествии пары лет здание было муниципализировано при сохранении договора, но с возможностью его расторжения в судебном порядке. Через некоторое время редакция договора была подправлена с возможностью его расторжения решением органов советской власти. 2 ноября, а через две недели повторно, 17 ноября 1935 года, Ростсовет принимает решение о закрытии нахичеванской синагоги. Несмотря на просьбы старцев-евреев сохранить их храм, постановлением от 7 декабря 1935 года президиум Азово-Черноморского крайисполкома санкционировал закрытие нахичеванской синагоги. В следующем, 1936 году, начиная с 20 февраля, здание бывшей нахичеванской синагоги было передано артели имени М. И. Калинина по изготовлению металлических изделий. Эту артель организовал из рабочих цыган армянин Назорян. Синагогу снова переоборудовали под жилой дом, в котором цыгане-„ударники» получили свое жилье. С тех пор местным старожилам дом бывшей нахичеванской синагоги запомнился под названием «цыганского» (Е.И. Малаховский. «Храмы и культовые сооружения Ростова-на-Дону, утраченные и существующие». Ростов-на-Дону. Издательство »NB». 2006. Стр. 171).