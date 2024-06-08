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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону

Сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону

8 июня 2024, 10:30
Фото: 1MI
В центральной части Ростова-на-Дону и ЗЖМ не во всех домах восстановили подачу воды, сообщают «Ростовские тепловые сети»

На данный момент водоснабжение не восстановлено в 77 домах, из которых 32 — в западной части горда и 45 — в центральной. В данный момент проводятся мероприятия по устранению дефектов.

Отмечается, что всего привлекли 12 аварийно-восстановительных бригад, у которых есть необходимая техника. Восстановить подачу горячей воды планируется до 12 июня.

Ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду
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По информации местных СМИ, вода должна была вернуться в дома ростовчан еще 6 числа.

Ранее стало известно, что ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду.

До этого гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Горячая вода#Сорванные сроки
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