Сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
На данный момент водоснабжение не восстановлено в 77 домах, из которых 32 — в западной части горда и 45 — в центральной. В данный момент проводятся мероприятия по устранению дефектов.
Отмечается, что всего привлекли 12 аварийно-восстановительных бригад, у которых есть необходимая техника. Восстановить подачу горячей воды планируется до 12 июня.
По информации местных СМИ, вода должна была вернуться в дома ростовчан еще 6 числа.
Ранее стало известно, что ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду.
До этого гейзеры забили в центре Ростова-на-Дону и затопили улицу.