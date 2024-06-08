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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Дожди в Ростовской области начнутся с 12 июня

Стало известно, когда Ростовскую область будет заливать дождями

8 июня 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney

Дожди в Ростовской области начнутся с 12 июня

Синоптики сообщили, что в Ростовской области на следующей неделе ожидаются дожди, которые продлятся два дня.

В субботу и воскресенье прогнозируется жаркая погода с температурой до +32 градусов. Будет облачно и без осадков.

В начале следующей недели температура достигнет +34 градусов, а во вторник она немного понизится.

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В среду, 12 июня, начнутся дожди, которые продлятся до четверга. Максимальная температура достигнет +32 градусов.

В пятницу местным жителям прогнозируют ясную и жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что садоводы могут потерять до 40% урожая из-за холодной погоды в регионе.

До этого третья по силе за этот год магнитная буря обрушилась на область.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дожди#Жара#Синоптики
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