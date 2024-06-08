Стало известно, когда Ростовскую область будет заливать дождями

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В субботу и воскресенье прогнозируется жаркая погода с температурой до +32 градусов. Будет облачно и без осадков.
В начале следующей недели температура достигнет +34 градусов, а во вторник она немного понизится.
В среду, 12 июня, начнутся дожди, которые продлятся до четверга. Максимальная температура достигнет +32 градусов.
В пятницу местным жителям прогнозируют ясную и жаркую погоду.
Ранее сообщалось, что садоводы могут потерять до 40% урожая из-за холодной погоды в регионе.
До этого третья по силе за этот год магнитная буря обрушилась на область.