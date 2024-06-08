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Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Террористическую атаку пытался совершить киевский режим в Ростовской области

Террористическую атаку пытался совершить киевский режим в Ростовской области

8 июня 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области пресекли террористическую атаку со стороны Украины, заявили в Минобороны РФ.

Согласно данным министерства, киевский режим предпринял попытку совершить атаки на территории России, используя беспилотники самолетного типа.

Отмечается, что сработали системы ПВО, которым удалось ликвидировать угрозы. Они уничтожили воздушные объекты над территорией области.

Минобороны заявило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках
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До этого ситуацию комментировал губернатор Василий Голубев. Он заявил о сбитом дроне в районе Новошахтинска и отсутствии последствий на земле.

«Да, кстати, хлопок был слышен», — написали пользователи в соцсетях.

«Спасибо, ПВО. Молодцы, как всегда, работаете на отлично», — сообщают ростовчане.

До этого система ПВО сбила три ракеты на подлете к донскому регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Террористическая атака#Происшествия
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