rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Тревожные сирены сработали в Ростове-на-Дону 8 июня

Тревожные сирены сработали в Ростове-на-Дону 8 июня

8 июня 2024, 15:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону днем в субботу, 8 июня, были слышны тревожные сирены, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Он рассказал, что звуки сирен появились на левом берегу Дона. При этом никакой информации о возможных тренировках или проверках систем не появлялось.

«Звуки стихли так же внезапно, как и начались. Что это было, никто так и не понял», — рассказал корреспондент.

Власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены
Узнать подробнее

Он добавил, что никакой паники по этому поводу на улице нет. Официальных комментариев об этом пока не поступало, информация уточняется.

Ранее власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены.

До этого жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах.

Читайте также о том, как жители Таганрога проигнорировали сирены во время атаки беспилотников.

Читайте также:
Власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской областиСирены оповещения проверяют в Ростовской области 17 апреля
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#События#Тревожные сирены
Подпишитесь
Террористическую атаку пытался совершить киевский режим в Ростовской области
Сегодня, 05:14
Сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:30
Стало известно, когда Ростовскую область накроет 36-градусной жарой
Сегодня, 11:13
Климатолог Иошпа назвал самые жаркие дни в июне в Ростовской области
Сегодня, 12:12
«Спасали от погромов»: евреи в ростовской Нахичевани-на-Дону и судьба синагоги
Сегодня, 12:51
Объявлен старт продаж в третьем этапе ЖК «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Вчера, 11:21
"