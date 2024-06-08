Тревожные сирены сработали в Ростове-на-Дону 8 июня

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Он рассказал, что звуки сирен появились на левом берегу Дона. При этом никакой информации о возможных тренировках или проверках систем не появлялось.
«Звуки стихли так же внезапно, как и начались. Что это было, никто так и не понял», — рассказал корреспондент.
Он добавил, что никакой паники по этому поводу на улице нет. Официальных комментариев об этом пока не поступало, информация уточняется.
Ранее власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены.
До этого жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах.
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