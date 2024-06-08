УФАС приостановило аукцион для футбольного стадиона на левобережье в Ростове

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Речь идет о футбольных полях на улице Левобережной. Начальная цена контракта составляла 89,5 миллиона рублей.
Известно, что аукцион уже состоялся и был только один участник, предложивший выполнить работы за 80,5 миллиона рублей. Его и признали победителем.
Однако подали жалобу, из-за чего все процедуры приостановили. Теперь этим вопросом занимается УФАС.
С жалобой обратилась одна из компаний, которая хотела поучаствовать, но ее не допустили. Отказ обосновали отсутствием опыта выполнения работ. В свою очередь, организация утверждает, что у нее он есть.
Ранее стало известно, что соглашения на 114 миллиардов подписала Ростовская область на ПМЭФ.