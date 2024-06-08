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УФАС приостановило аукцион для футбольного стадиона на левобережье в Ростове

УФАС приостановило аукцион для футбольного стадиона на левобережье в Ростове

8 июня 2024, 09:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону приостановили определение поставщика на аукционе для обустройства футбольных полей, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о футбольных полях на улице Левобережной. Начальная цена контракта составляла 89,5 миллиона рублей.

Известно, что аукцион уже состоялся и был только один участник, предложивший выполнить работы за 80,5 миллиона рублей. Его и признали победителем.

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Однако подали жалобу, из-за чего все процедуры приостановили. Теперь этим вопросом занимается УФАС.

С жалобой обратилась одна из компаний, которая хотела поучаствовать, но ее не допустили. Отказ обосновали отсутствием опыта выполнения работ. В свою очередь, организация утверждает, что у нее он есть.

Ранее стало известно, что соглашения на 114 миллиардов подписала Ростовская область на ПМЭФ.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аукцион#УФАС#Футбольный стадион
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