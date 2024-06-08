В Ростове-на-Дону на Западном образовалась дыра посреди дороги

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Они рассказали, что образовалась настоящая дыра на пересечении переулка Бурный и улицы Республиканской. По их словам, новое асфальтовое покрытие появилось менее года назад.
«Под асфальтом появилась пустота, а после сезона дождей так вообще целый участок может уйти под землю вместе с какой-то машинкой», — заявили горожане.
Добавим, что никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Сейчас информация уточняется.
Ранее огромная яма образовалась на мосту через Ростовское море.
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