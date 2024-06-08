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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Ростове-на-Дону на Западном образовалась дыра посреди дороги

В Ростове-на-Дону на Западном образовалась дыра посреди дороги

8 июня 2024, 15:17
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на Западном оказалась повреждена дорога, которую недавно отремонтировали, сообщили горожане в соцсетях.

Они рассказали, что образовалась настоящая дыра на пересечении переулка Бурный и улицы Республиканской. По их словам, новое асфальтовое покрытие появилось менее года назад.

«Под асфальтом появилась пустота, а после сезона дождей так вообще целый участок может уйти под землю вместе с какой-то машинкой», — заявили горожане.

Огромная яма появилась на мосту через Ростовское море
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Добавим, что никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Сейчас информация уточняется.

Фото: Ростов 24 | Новости — ВК

Ранее огромная яма образовалась на мосту через Ростовское море.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Западный#Дыра
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