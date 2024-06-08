Жители Ростовской области начали распродавать свои молочные заводы

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Самый дорогой стоит 250 миллионов рублей, он расположен в Ростове на улице Шаумяна. Предприятие функционирует и занимается производством мягких сыров.
Ежемесячно производят 58 тонн готовой продукции, а окупаемость может составить около 8 лет. Общая площадь земельного участка составляет один гектар.
Еще одно предприятие продается в слободе Кашары, оно стоит почти 8 миллионов рублей. Здесь территория и здание находятся в собственности.
За 60 миллионов рублей можно приобрести действующее молочное производство в Батайске.
«Оборудование полностью в рабочем состоянии, три цеха, пять холодильных камер, складские помещения, собственная лаборатория, котельная, офисные помещения», — говорится в объявлении.
Отмечается, что на заводе имеются линии производства творога, творожного продукта, сметаны, сметанного продукта.
Ранее стало известно, что собственники нефтебаз в Ростовской области массово избавляются от своего бизнеса.