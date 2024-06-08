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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Жители Ростовской области начали распродавать свои молочные заводы

Жители Ростовской области начали распродавать свои молочные заводы

8 июня 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области появилось несколько объявлений о продаже молочных заводов, говорится на тематическом сайте.

Самый дорогой стоит 250 миллионов рублей, он расположен в Ростове на улице Шаумяна. Предприятие функционирует и занимается производством мягких сыров.

Ежемесячно производят 58 тонн готовой продукции, а окупаемость может составить около 8 лет. Общая площадь земельного участка составляет один гектар.

Еще одно предприятие продается в слободе Кашары, оно стоит почти 8 миллионов рублей. Здесь территория и здание находятся в собственности.

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За 60 миллионов рублей можно приобрести действующее молочное производство в Батайске.

«Оборудование полностью в рабочем состоянии, три цеха, пять холодильных камер, складские помещения, собственная лаборатория, котельная, офисные помещения», — говорится в объявлении.

Отмечается, что на заводе имеются линии производства творога, творожного продукта, сметаны, сметанного продукта.

Ранее стало известно, что собственники нефтебаз в Ростовской области массово избавляются от своего бизнеса.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Ростов#Молочные заводы
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