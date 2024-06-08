Змее удалось поймать больше рыбы, чем рыбаку в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Мужчина рассказал, что в июне отправился на местный водоем на рыбалку. Однако из-за сильного ветра совершенно не было клева.
При этом мужчина заметил в воде змею, которая вцепилась в окуня и вытащила его на берег, чтобы съесть. Он он сделал фотографию с уловом змеи и показал ее в соцсетях.
«Она показывает, как надо рыбу ловить», — пошутили пользователи в комментариях.
«Водяные ужи рыбой питаются, бычков любят», — заявили ростовчане. Удалось ли, выловить рыбу автору публикации, не раскрывается.
Ранее сазана весом 14 килограммов поймал рыбак в Ростовской области.
До этого житель донского региона поймал самую большую рыбу в реке Дон.