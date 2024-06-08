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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Змее удалось поймать больше рыбы, чем рыбаку в Ростовской области

Змее удалось поймать больше рыбы, чем рыбаку в Ростовской области

8 июня 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Житель Ростовской области увидел змею, которая поймала крупную рыбу, сообщил он в соцсетях.

Мужчина рассказал, что в июне отправился на местный водоем на рыбалку. Однако из-за сильного ветра совершенно не было клева.

При этом мужчина заметил в воде змею, которая вцепилась в окуня и вытащила его на берег, чтобы съесть. Он он сделал фотографию с уловом змеи и показал ее в соцсетях.

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«Она показывает, как надо рыбу ловить», — пошутили пользователи в комментариях.

Фото: Виктор Кочкин — ВК

«Водяные ужи рыбой питаются, бычков любят», — заявили ростовчане. Удалось ли, выловить рыбу автору публикации, не раскрывается.

Ранее сазана весом 14 килограммов поймал рыбак в Ростовской области.

До этого житель донского региона поймал самую большую рыбу в реке Дон.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Окунь#Змея
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