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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Град размером с горох накрыл Ростов-на-Дону

Град размером с горох накрыл Ростов-на-Дону

9 июня 2024, 11:35
Фото: rostovgazeta.ru
Град размером с горох накрыл Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону резко испортилась погода и пошел ливень, потоки воды превратили дороги в бурлящие реки, сообщают жители.

Жители города сообщают о накрывшей Ростов-на-Дону непогоде. Мощный ливень в считанные минуты затопил улицы, ливневые канализации не справляются, а дороги превратились в реки.

Также жители района Сельмаш стали свидетелями сильного града размером с крупный горох. Порывами ветра срывает кровлю в разных районах города.

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При этом в соседнем Батайске ни дождя, ни града нет. Только слышны раскаты грома, а земля покрыта трещинами из-за засухи.

При этом синоптики дождей на выходные не прогнозировали. Грозы ожидались с 12 июня.

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