Град размером с горох накрыл Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Жители города сообщают о накрывшей Ростов-на-Дону непогоде. Мощный ливень в считанные минуты затопил улицы, ливневые канализации не справляются, а дороги превратились в реки.
Также жители района Сельмаш стали свидетелями сильного града размером с крупный горох. Порывами ветра срывает кровлю в разных районах города.
При этом в соседнем Батайске ни дождя, ни града нет. Только слышны раскаты грома, а земля покрыта трещинами из-за засухи.
При этом синоптики дождей на выходные не прогнозировали. Грозы ожидались с 12 июня.