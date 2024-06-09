Мать пропавшей ростовской студентки не верит, что дочь утонула в Каспийске

Напомним, в феврале студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова отправилась в Каспийск, где потерпела поражение в соревнованиях по тайскому боксу. После этого, судя по записям с камер наблюдения, она отравилась на берег Каспийского моря. Что случилось с девушкой после этого никто не знает.