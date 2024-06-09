Мать пропавшей ростовской студентки не верит, что дочь утонула в Каспийске

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Напомним, в феврале студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова отправилась в Каспийск, где потерпела поражение в соревнованиях по тайскому боксу. После этого, судя по записям с камер наблюдения, она отравилась на берег Каспийского моря. Что случилось с девушкой после этого никто не знает.
Мать девушки рассказала, что они сомневаются в выводах, сделанным в записи под видео, опубликованным телеграмм-каналом МВД Дагестана. Там якобы утверждается, что Цомартова покончила с собой.
«Почему они с нами так?», — вопрошает мать девушки.
Она также пишет о том, что последние месяцы с исчезновения дочери стали для их семьи адом.
Ранее стало известно, что в феврале 2024 года мать ростовской спортсменки Анны Цомартовой подала запрос в Кремль через электронную приемную президента РФ. Женщина поедет в Москву в июне.