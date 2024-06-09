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Published Сегодня, 07:58

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Мать ростовской спортсменки уверена, что дочь не погибла в Каспийске в феврале

Мать пропавшей ростовской студентки не верит, что дочь утонула в Каспийске

9 июня 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
Мать ростовской спортсменки уверена, что дочь не погибла в Каспийске в феврале
Родственники пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой уверены, что она не погибла, об этом они написали в социальных сетях.

Напомним, в феврале студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова отправилась в Каспийск, где потерпела поражение в соревнованиях по тайскому боксу. После этого, судя по записям с камер наблюдения, она отравилась на берег Каспийского моря. Что случилось с девушкой после этого никто не знает.

Мать девушки рассказала, что они сомневаются в выводах, сделанным в записи под видео, опубликованным телеграмм-каналом МВД Дагестана. Там якобы утверждается, что Цомартова покончила с собой.

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«Почему они с нами так?», — вопрошает мать девушки.

Она также пишет о том, что последние месяцы с исчезновения дочери стали для их семьи адом.

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года мать ростовской спортсменки Анны Цомартовой подала запрос в Кремль через электронную приемную президента РФ. Женщина поедет в Москву в июне.

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