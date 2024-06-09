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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Мать с ребенком обожгли ноги при переходе дороги на Малиновского в Ростове

Мать с ребенком обожгли ноги при переходе дороги на Малиновского в Ростове

9 июня 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney
Мать с ребенком обожгли ноги при переходе дороги на Малиновского в Ростове
Женщина пожаловалась, что обожгла ноги, когда с ребенком переходила дорогу в Ростове, видео с ее жалобой опубликовал местный паблик в соцсетях.

Судя по кадрам, вода разлилась по всей дороге по улице Малиновского. Женщина за кадром жалуется, что они вместе с ребенком обварили ноги.

Вода выливалась из шланга из машины коммунальной службы, отмечает женщина. Она отметила, что мужчины, которые приехали на этой машине, сидят неподалеку и смеются над ее положением.

Ростовчане обожгли ноги на затопленной кипятком улице
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Мать с ребенком обожгли ноги при переходе дороги на Малиновского в Ростове
Видео: Изображение Midjourney

Женщина также указала на видео, что горячую воду можно было слить в ливневую канализацию, однако работники службы этого не сделали.

Ранее стало известно, что за некачественное оказание услуг ЖКХ в Ростове собираются повысить размер штрафа. Новые правила начнут действовать с 9 июня текущего года.

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