Мать с ребенком обожгли ноги при переходе дороги на Малиновского в Ростове

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Судя по кадрам, вода разлилась по всей дороге по улице Малиновского. Женщина за кадром жалуется, что они вместе с ребенком обварили ноги.
Вода выливалась из шланга из машины коммунальной службы, отмечает женщина. Она отметила, что мужчины, которые приехали на этой машине, сидят неподалеку и смеются над ее положением.
Женщина также указала на видео, что горячую воду можно было слить в ливневую канализацию, однако работники службы этого не сделали.
Ранее стало известно, что за некачественное оказание услуг ЖКХ в Ростове собираются повысить размер штрафа. Новые правила начнут действовать с 9 июня текущего года.