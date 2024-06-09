На кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВО

На кладбище «Ростовском» в квартале 28В появятся воинские могилы участников СВО. Работа будет выполнения в формате родственных захоронений. Они будут состоять из армированного бетонного цоколя с облицовкой керамогранитной плиткой черного цвета. Помимо этого будут организованны большие и малые цветники.