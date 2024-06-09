rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

На кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВО

На кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВО

9 июня 2024, 16:41
Фото: 1MI
На кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВО
На кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе обустроят захоронения участников СВО. Из городского бюджета на работы выделят более восьми миллионов рублей, согласно документам Единой информационной системы госзакупок.

На кладбище «Ростовском» в квартале 28В появятся воинские могилы участников СВО. Работа будет выполнения в формате родственных захоронений. Они будут состоять из армированного бетонного цоколя с облицовкой керамогранитной плиткой черного цвета. Помимо этого будут организованны большие и малые цветники.

В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июня
Узнать подробнее

Заказчиком является «Служба городских кладбищ».Максимальная стоимость контракта составила более 8,4 миллиона рублей. Проект должны реализовать до 31 декабря 2024 года.

Ранее вандалы подожгли могилу ветерана ВОВ в Шахтах.

Читайте также:
Очистку родников в Минпророды Ростовской области назвали не приоритетной задачейВ Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухомВ Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кладбище#Захоронения#Последние новости Ростова на сегодня#Захоронения бойцов СВО#Ростовское кладбище#Служба городских кладбищ
Подпишитесь
Неделя в Ростовской области: полыхающий нефтезавод и ракетная угроза
Сегодня, 15:58
В Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня
Сегодня, 19:19
За полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков
Сегодня, 17:36
Стало известно, где в Ростовской области жители могут купить мясо дешевле
Сегодня, 13:47
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Сегодня, 12:58
"