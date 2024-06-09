На кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВО

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:43
На кладбище «Ростовском» в квартале 28В появятся воинские могилы участников СВО. Работа будет выполнения в формате родственных захоронений. Они будут состоять из армированного бетонного цоколя с облицовкой керамогранитной плиткой черного цвета. Помимо этого будут организованны большие и малые цветники.
Заказчиком является «Служба городских кладбищ».Максимальная стоимость контракта составила более 8,4 миллиона рублей. Проект должны реализовать до 31 декабря 2024 года.
Ранее вандалы подожгли могилу ветерана ВОВ в Шахтах.