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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Главные новости Ростовской области с 3 по 9 июня

Неделя в Ростовской области: полыхающий нефтезавод и ракетная угроза

9 июня 2024, 15:58
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области с 3 по 9 июня
На этой неделе Большую Садовую в Ростове пиизнали одной из самых дорогих улиц России, помимо этого произошел страшный пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника, а Украина 130 раз пыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками в 2024 году.

Пожар на НПЗ

Страшный пожар разгорелся на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ночью 6 июня. предприятие загорелось из-за атаки БПЛА.

Около двух часов ночи 6 июня вспыхнул НПЗ в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Огонь охватил 100 квадратных метров. Из-за повторной атаки работу пожарных пришлось приостановить. После того, как угроза миновала, тушение пожара продолжилось.

На тушение возгорания размером с многоэтажку бросили силы более 120 спасателей и 15 единиц пожарной техники. В результате происшествия никто не пострадал. Однако работу завод временно приостановили.

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Большая Садовая

Большая Садовая в Ростове-на-Дону вошла в топ самых дорогих улиц России.

Рейтинг создали на основе данных о величине арендной ставки. Ростовская улица Большая Садовая вошла в топ-5. Эксперты оценили, что стоимость аренды достирает 27 тысяч рублей за квадратный метр.

Отметим, что еще в 2023 году она занимала восьмое место.

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130 атак ВСУ

С начала 2024 года в Ростовской области зафиксировали 130 попыток атак ВСУ при помощи беспилотников.

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что помимо этого было шесть попыток ракетных ударов. Несмотря на это, системы ПВО качественно справляются с отражением атак.

Голубев назвал обстановку напряженной, но стабильной.

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