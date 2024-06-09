Неделя в Ростовской области: полыхающий нефтезавод и ракетная угроза

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Страшный пожар разгорелся на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ночью 6 июня. предприятие загорелось из-за атаки БПЛА.
Около двух часов ночи 6 июня вспыхнул НПЗ в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Огонь охватил 100 квадратных метров. Из-за повторной атаки работу пожарных пришлось приостановить. После того, как угроза миновала, тушение пожара продолжилось.
На тушение возгорания размером с многоэтажку бросили силы более 120 спасателей и 15 единиц пожарной техники. В результате происшествия никто не пострадал. Однако работу завод временно приостановили.
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