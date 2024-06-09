Неделя в Ростовской области: полыхающий нефтезавод и ракетная угроза

На этой неделе Большую Садовую в Ростове пиизнали одной из самых дорогих улиц России, помимо этого произошел страшный пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника, а Украина 130 раз пыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками в 2024 году.