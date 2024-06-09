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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Полиция задержит хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове

Полиция ищет хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове

9 июня 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
Полиция задержит хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове
Сотрудники полиции обнаружили запись драки в парке Горького в Ростове-на-Дону в соцсетях. Правоохранители планируют установить личности участников потасовки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что ранее в парке имени Максима Горького группа людей сильно избила парня. Его повалили на землю и пинали ногами. Драка была зафиксирована на камеру прохожими.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили данную запись и организовали проверку. Она позволит установить личности нападавших, а также задержать их. Правоохранители планируют выяснят все обстоятельства происшедшего.

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Отмечается, что заявлений по этому поводу в участок не поступало.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин.

А до этого на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка.

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