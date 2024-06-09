Полиция ищет хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Напомним, что ранее в парке имени Максима Горького группа людей сильно избила парня. Его повалили на землю и пинали ногами. Драка была зафиксирована на камеру прохожими.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили данную запись и организовали проверку. Она позволит установить личности нападавших, а также задержать их. Правоохранители планируют выяснят все обстоятельства происшедшего.
Отмечается, что заявлений по этому поводу в участок не поступало.
Ранее в Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин.
А до этого на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» произошла массовая драка.