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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

«Приходи через год»: в Ростовской области ввели новый порядок пересдачи ЕГЭ

Приходи через год: в Ростовской области ввели новый порядок пересдачи ЕГЭ

9 июня 2024, 10:26
Фото: 1MI
«Приходи через год»: в Ростовской области ввели новый порядок пересдачи ЕГЭ

В Ростовской области ввели новый порядок пересдачи ЕГЭ

В 2024 году в Ростовской области начнет действовать новый порядок пересдачи ЕГЭ. Данные меры направлены на борьбу с нарушителями, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

С текущего года по всей России, в том числе и в Ростовской области появится новый порядок пересдачи ЕГЭ. Правила гласят, если школьника поймали за списыванием, то его отстранят от экзамена без возможности пересдачи в этом году. Нарушитель сможет попытаться пересдать ЕГЭ только в следующем учебном году.

Музаев отметил, что нововведение не будет подарком для любителей обмана. Если школьник решил обойти других учащихся за счет шпаргалок и телефона, то он будет наказан.

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«Если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона — то приходи только через год», — заявил Анзор Музаев.

Ранее стало известно, почему в Ростовской области не отменяют Единый государственный экзамен. По этому поводу ведется много споров, однако пока не появится адекватная альтернатива, вопрос останется открытым.

До этого эксперты посчитали сколько стоит наряд на выпускной в южном регионе.

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