«Приходи через год»: в Ростовской области ввели новый порядок пересдачи ЕГЭ

С текущего года по всей России, в том числе и в Ростовской области появится новый порядок пересдачи ЕГЭ. Правила гласят, если школьника поймали за списыванием, то его отстранят от экзамена без возможности пересдачи в этом году. Нарушитель сможет попытаться пересдать ЕГЭ только в следующем учебном году.