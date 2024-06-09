Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Аграрии Ростовской области несут большие потери урожая из-за погодных условий. Губернатор Василий Голубев рассказал о подсчетах количества ущерба. Так, если учитывать посевы сельхоз предприятий и обычных жителей, потери составляют примерно 30%.
Глава региона отметил, что в Ростовской области на протяжении двух месяцев не было дождей.
Напомним, что 4 июня Василий Голубев ввел режим повышенной готовности из-за почвенной засухи. Данная мера была принята для предотвращения чрезвычайной ситуации.
Ранее эксперт рассказал о повышении стоимости на некоторые продукты. Производители всегда поднимают цены, когда спрос превышает предложение. Подробнее о том как катаклизмы повлияют на цены в Ростовской области.