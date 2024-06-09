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В этом году Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды

9 июня 2024, 12:58
Фото: 1MI
В этом году Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
В этом году сельское хозяйство Ростовской области значительно пострадало из-за засухи и заморозков. Губернатор региона Василий Голубев считает, что потери урожая составят порядка 30%, сообщил глава области РИА «Новости».

Аграрии Ростовской области несут большие потери урожая из-за погодных условий. Губернатор Василий Голубев рассказал о подсчетах количества ущерба. Так, если учитывать посевы сельхоз предприятий и обычных жителей, потери составляют примерно 30%.

Ущерб аграриев в Ростовской области от заморозков и засухи оценили в 3,7 млрд
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Глава региона отметил, что в Ростовской области на протяжении двух месяцев не было дождей.

Напомним, что 4 июня Василий Голубев ввел режим повышенной готовности из-за почвенной засухи. Данная мера была принята для предотвращения чрезвычайной ситуации.

Ранее эксперт рассказал о повышении стоимости на некоторые продукты. Производители всегда поднимают цены, когда спрос превышает предложение. Подробнее о том как катаклизмы повлияют на цены в Ростовской области.

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