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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Восемь пожарных автомобилей закупят для Ростовской области

Ростовская область потратит почти 120 миллионов на пожарные машины

9 июня 2024, 14:23
Фото: 1MI
Восемь пожарных автомобилей закупят для Ростовской области
В Ростовской области появится новые пожарно-спасательные автомобили. На их покупку уйдет более 119 миллионов рублей, соответствующие документы размещены на сайте Единой информационной службы закупок.

В Ростовской области планируется покупка восьми автоцистерн, укомплектованных техническим и спасательным оборудованием. Их доставят в поселок Рассвет Аксайского района в местную пожарную часть № 201. На эти цели направят примерно 119,6 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета по госпрограмме Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

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Заказчиком выступила «Противопожарная служба Ростовской области».

Ранее стало известно, что еще 20 дорожных камер установят на трассах на Дону.

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