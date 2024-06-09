Ростовская область потратит почти 120 миллионов на пожарные машины

В Ростовской области планируется покупка восьми автоцистерн, укомплектованных техническим и спасательным оборудованием. Их доставят в поселок Рассвет Аксайского района в местную пожарную часть № 201. На эти цели направят примерно 119,6 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета по госпрограмме Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».