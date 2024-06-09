Ростовские кассиры получают до 70 тысяч рублей в месяц

Если претендент на вакансию имеет только среднее специальное образование, то он может рассчитывать только на 35–37 тысяч рублей в Ростове-на-Дону. Человек, у которого есть профильные знания и опыт работы до полугода, будет получать 37–40 тысяч рублей. Кассир с навыком оформления возвратов товара и стажем работы от 1 года в донской столице зарабатывает примерно 40–50 тысяч рублей в месяц. А вот если сотрудник может работать в магазине с большим количеством кассовых операций и имеет опыт работы от 2 лет, он может зарабатывать 50–70 тысяч рублей.