Ростовские кассиры получают до 70 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Заработная плата кассира на прямую зависит от города и профессиональный навыков. Так, по Ростову кассиру в магазине косметики и парфюмерии в среднем платят 45 тысяч рублей. Однако сумма может достигать и 70 тысяч рублей.
Если претендент на вакансию имеет только среднее специальное образование, то он может рассчитывать только на 35–37 тысяч рублей в Ростове-на-Дону. Человек, у которого есть профильные знания и опыт работы до полугода, будет получать 37–40 тысяч рублей. Кассир с навыком оформления возвратов товара и стажем работы от 1 года в донской столице зарабатывает примерно 40–50 тысяч рублей в месяц. А вот если сотрудник может работать в магазине с большим количеством кассовых операций и имеет опыт работы от 2 лет, он может зарабатывать 50–70 тысяч рублей.
Аналитики также составили портрет соискателя на должность «кассир». Это женщина среднего возраста со средним профессиональным образованием. На момент публикации резюме она безработная, но на предыдущем месте продержалась около 2,4 года. Также она готова к переезду в другой город.
Ранее сколько можно заработать летом в Ростове. Подробнее о том, сколько получают сезонные работники.