rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Ростовские кассиры получают до 70 тысяч рублей в месяц

Ростовские кассиры получают до 70 тысяч рублей в месяц

9 июня 2024, 12:23
Фото: 1MI
Ростовские кассиры получают до 70 тысяч рублей в месяц
Специалисты проанализировали предложения работодателей на позицию «Кассир». В Ростове-на-Дону сотрудники магазинов косметики и парфюмерии получают до 70 тысяч рублей в месяц, сообщает SuperJob.

Заработная плата кассира на прямую зависит от города и профессиональный навыков. Так, по Ростову кассиру в магазине косметики и парфюмерии в среднем платят 45 тысяч рублей. Однако сумма может достигать и 70 тысяч рублей.

Если претендент на вакансию имеет только среднее специальное образование, то он может рассчитывать только на 35–37 тысяч рублей в Ростове-на-Дону. Человек, у которого есть профильные знания и опыт работы до полугода, будет получать 37–40 тысяч рублей. Кассир с навыком оформления возвратов товара и стажем работы от 1 года в донской столице зарабатывает примерно 40–50 тысяч рублей в месяц. А вот если сотрудник может работать в магазине с большим количеством кассовых операций и имеет опыт работы от 2 лет, он может зарабатывать 50–70 тысяч рублей.

Дефицит акушеров сложился в медучреждениях Ростовской области
Узнать подробнее

Аналитики также составили портрет соискателя на должность «кассир». Это женщина среднего возраста со средним профессиональным образованием. На момент публикации резюме она безработная, но на предыдущем месте продержалась около 2,4 года. Также она готова к переезду в другой город.

Ранее сколько можно заработать летом в Ростове. Подробнее о том, сколько получают сезонные работники.

Читайте также:
В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской областиЗарплаты женщин в Ростовской области оказались на треть нижеВ Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Профессии#Деньги#Зарплата#Работа#Последние новости Ростова на сегодня#Средняя зарплата#Заработок#Заработная плата
Подпишитесь
Град размером с горох накрыл Ростов-на-Дону
Сегодня, 11:35
Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня
Сегодня, 11:49
В Ростове экстренно эвакуировали пятиэтажку на Стачках. Что там случилось?
Сегодня, 11:01
Приходи через год: в Ростовской области ввели новый порядок пересдачи ЕГЭ
Сегодня, 10:26
Полиция ищет хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове
Сегодня, 10:24
"