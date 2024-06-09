Стало известно, где в Ростовской области жители могут купить мясо дешевле

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Статистика показывает, что самым дорогим мясом в Ростовской области является баранина. Так, например, в Таганроге килограмм баранины продают за 764,40 рубля. В Шахтах и Ростове мясо находится в той же ценовой категории. Здесь его можно приобрести за 752,71 и 719,80 рубля, соответственно. В Волгодонске баранина обойдется уже в 647,73 рубля, а выгоднее всего ее покупать в Миллерово за 574,22 рубля.
Говядина занимает второе место по дороговизне в донском регионе. В Таганроге ее продают за 591,64 рубля, в Ростове-на-Дону — 552,35 рубля, а в Сальске — 536,06 рубля. В Миллерово на местных рынках мясо продают в среднем за 528,71 рубля, а вот в Шахтах за 519,34 рубля. Самые низкие цены на говядину в Волгодонске — 516,22 рубля.
Цены на свинину не сильно отличаются от города к городу в Ростовской области. В Шахтах самая высокая стоимость мяса — 380,97. Выгоднее всего свинину продают в Ростове — 345,84 рубля за кило. В Таганроге она обойдется в 375,24 рубля. В Волгодонске, Сальске и Миллерово примерно одинаковая цена. Здесь свинина стоит 367,05, 362,96 и 361,92 рубля, соответственно.
А вот курицу нужно брать в Волгодонске и Миллерово. Самые выгодные предложения находятся именно здесь — 185,20 и 185,43 рубля за килограмм. В Шахтах и Ростове средняя цена на птицу — 192,87 и 203,38 рубля, соответственно. В Сальске курица обойдется в 203,41 рубль. Дороже всего птица стоит в Таганроге — 211,37 рубля.
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