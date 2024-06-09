Стало известно, где в Ростовской области жители могут купить мясо дешевле

Статистика показывает, что самым дорогим мясом в Ростовской области является баранина. Так, например, в Таганроге килограмм баранины продают за 764,40 рубля. В Шахтах и Ростове мясо находится в той же ценовой категории. Здесь его можно приобрести за 752,71 и 719,80 рубля, соответственно. В Волгодонске баранина обойдется уже в 647,73 рубля, а выгоднее всего ее покупать в Миллерово за 574,22 рубля.