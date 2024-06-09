Толпа жестоко избила парня в парке имени Горького в Ростове

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июня. Происходящее на камеру снимали очевидцы.
На видео видно, что семь-восемь парней избивают ногами поваленного на дорожку молодого человека.
«Молодежь не забывайте, что за тяжкие телесные возбуждается уголовное дело по факту без заявителя», — напутствуют пользователи соцсетей.
«Групповая хулиганка. Там сроки, как за убийство», — пишет еще один местный житель.
Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало, она требует проверки. О пострадавшем тоже ничего не сообщается.
Ранее были опубликованы кадры того, как мужчина крушит витрины в магазине на Короленко в Ростове-на-Дону. Судя по кадрам, погромщик был не один.