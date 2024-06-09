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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Толпа жестоко избила парня в парке Горького в Ростове

Толпа жестоко избила парня в парке имени Горького в Ростове

9 июня 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney
Толпа жестоко избила парня в парке Горького в Ростове
В сети появились кадры массовой драки в парке Горького в Ростове, ролик опубликовали местные телеграм-каналы.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июня. Происходящее на камеру снимали очевидцы.

На видео видно, что семь-восемь парней избивают ногами поваленного на дорожку молодого человека.

Толпа жестоко избила парня в парке Горького в Ростове
Видео: Изображение Midjourney
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«Молодежь не забывайте, что за тяжкие телесные возбуждается уголовное дело по факту без заявителя», — напутствуют пользователи соцсетей.

«Групповая хулиганка. Там сроки, как за убийство», — пишет еще один местный житель.

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало, она требует проверки. О пострадавшем тоже ничего не сообщается.

Ранее были опубликованы кадры того, как мужчина крушит витрины в магазине на Короленко в Ростове-на-Дону. Судя по кадрам, погромщик был не один.

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