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Published Сегодня, 11:49

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Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня

Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня

9 июня 2024, 11:49
Фото: 1MI
Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня
Улицы центра Ростова и Нахичевани затопило во время ливня, автомобили тонут на дорогах, сообщают читатели RostovGazeta.

Ростов-на-Дону накрыло мощным ливнем с градом. О непогоде сообщают жители центра, Нахичевани и Сельмаша.

Местами в городе прошел град размером с горох. О нем сообщили жители Сельмаша.

Потоки воды затопили городские дороги, так что автомобили с трудом могут проехать по ним. Люди сообщают о потопе на Советской и площади Карла Маркса.

Прошел сильный ливень и в соседнем Батайске, который уже несколько недель страдал от засухи.

Стало известно, когда Ростовскую область будет заливать дождями
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Видео: 1MI

Ранее синоптики назвали самый жаркий день на предстоящей неделе. В воскресенье, 9 июня, температура не превысит +31 градус. А в начале рабочей недели жара усилится и во вторник, 11 числа, температура поднимется до +36 градусов.

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