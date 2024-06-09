Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Ростов-на-Дону накрыло мощным ливнем с градом. О непогоде сообщают жители центра, Нахичевани и Сельмаша.
Местами в городе прошел град размером с горох. О нем сообщили жители Сельмаша.
Потоки воды затопили городские дороги, так что автомобили с трудом могут проехать по ним. Люди сообщают о потопе на Советской и площади Карла Маркса.
Прошел сильный ливень и в соседнем Батайске, который уже несколько недель страдал от засухи.
Ранее синоптики назвали самый жаркий день на предстоящей неделе. В воскресенье, 9 июня, температура не превысит +31 градус. А в начале рабочей недели жара усилится и во вторник, 11 числа, температура поднимется до +36 градусов.