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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Жильцов многоквартирного дома на Стачках эвакуируют в Ростове

В Ростове экстренно эвакуировали пятиэтажку на Стачках. Что там случилось?

9 июня 2024, 11:01
Фото: 1MI
Жильцов многоквартирного дома на Стачках эвакуируют в Ростове

Жильцов многоквартирного дома на Стачках эвакуируют в Ростове

Днем 9 июня в Ростове-на-Дону эвакуировали жильцов дома на проспекте Стачки. Поступила информация, что здание заминировано, сообщает местный телеграм-канал.

Примерно в час дня 9 июня произошла эвакуация дома по адресу проспект Стачки, 27/2. В спасательные службы поступила информация о том, что здание заминировано. Предположительно, местные жители могли заметить подозрительный объект в подъезде.

Экстренные службы уже прибыли на место и ведут проверку.

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Жильцов многоквартирного дома на Стачках эвакуируют в Ростове
Видео: 1MI

Ростовчане считают, что это просто чья-то злая шутка: «Кто-то захотел присесть за ложный вызов», «Лучше перестраховаться и лишний раз эвакуироваться», — написали жители в соцсетях.

Официальной информации от правоохранительных органов об эвакуации не поступало. Она уточняется.

Ранее детский сад эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за найденного снаряда. Местные жители нашли боеприпас.

До этого ростовчане заявили о стремительном разрушении пятиэтажки.

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