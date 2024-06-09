В Ростове экстренно эвакуировали пятиэтажку на Стачках. Что там случилось?

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Примерно в час дня 9 июня произошла эвакуация дома по адресу проспект Стачки, 27/2. В спасательные службы поступила информация о том, что здание заминировано. Предположительно, местные жители могли заметить подозрительный объект в подъезде.
Экстренные службы уже прибыли на место и ведут проверку.
Ростовчане считают, что это просто чья-то злая шутка: «Кто-то захотел присесть за ложный вызов», «Лучше перестраховаться и лишний раз эвакуироваться», — написали жители в соцсетях.
Официальной информации от правоохранительных органов об эвакуации не поступало. Она уточняется.
Ранее детский сад эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за найденного снаряда. Местные жители нашли боеприпас.
До этого ростовчане заявили о стремительном разрушении пятиэтажки.