В Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
9 июня в Ростове выпала месячная норма осадков. На улице Черевичкина асфальт не выдержал непогоды и провалился. На проезжей части образовалась огромная яма.
Ростовчане шутят, что в городе не хватает канализационных стоков, поэтому они появляются сами: «Природа сжалилась и сделала ливневку».
«Там был ремонт дороги, скорее всего размыло там, где не было асфальта», — поделился подписчик паблика.
Ранее МЧС предупредило жителей Ростовской области о грозах и ветре до 22 метров в секунду.
Читайте также о том, что в Ростове-на-Дону на Западном образовалась дыра посреди дороги. Яма появилась на недавно отремонтированной проезжей части.