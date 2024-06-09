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Published Сегодня, 19:19

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Updated Сегодня, 19:21

В Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня

В Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня

9 июня 2024, 19:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня
В Ростове-на-Дону прошел сильный дождь. Осадков выпало на столько много, что под их тяжестью провалился асфальт, сообщает Don Mash и прикрепляет видео.

9 июня в Ростове выпала месячная норма осадков. На улице Черевичкина асфальт не выдержал непогоды и провалился. На проезжей части образовалась огромная яма.

Ростовчане шутят, что в городе не хватает канализационных стоков, поэтому они появляются сами: «Природа сжалилась и сделала ливневку».

В Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня
Видео: 1MI
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«Там был ремонт дороги, скорее всего размыло там, где не было асфальта», — поделился подписчик паблика.

Ранее МЧС предупредило жителей Ростовской области о грозах и ветре до 22 метров в секунду.

Читайте также о том, что в Ростове-на-Дону на Западном образовалась дыра посреди дороги. Яма появилась на недавно отремонтированной проезжей части.

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