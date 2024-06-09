В Ростове-на-Дону врачи собрали пенсионеру нос из ребра

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Пару лет назад на 66-летнего пенсионера напали двое пьяных мужчин. Они избили его до состояния полусмерти. Больше всего пострадали внутренние органы и нос, который беспокоил мужчину долгое время.
Пластический хирург диагностировал у жителя Ростовской области многооскольчатый вдавленный перелом. По виду травм врач сделал вывод, что били пенсионера каким-то тяжелым предметом по типу железной трубы. Было принято решение об операции.
Пациенту нужно было выровнять хрящ. Для этого использовали часть ребра, так как оно более мягкое. Валентин Тюкин за 15 минут придал хрящу нужную форму. Его поместили на нужное место и пришили к мягким тканям. Всего на операцию ушло около четырех часов.
Ранее ростовчанку спасли от смертельного насморка. Редкая форма синусита могла привести к летальному исходу.