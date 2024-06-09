rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В Ростове-на-Дону врачи сделали пенсионеру нос из ребра

В Ростове-на-Дону врачи собрали пенсионеру нос из ребра

9 июня 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону врачи сделали пенсионеру нос из ребра
Жителю Ростовской области понадобилось хирургическое вмешательство после нападения хулиганов. Пенсионеру сделали нос из ребра, рассказал «КР-Ростов» пластический хирург, врач высшей категории Валентин Тюкин.

Пару лет назад на 66-летнего пенсионера напали двое пьяных мужчин. Они избили его до состояния полусмерти. Больше всего пострадали внутренние органы и нос, который беспокоил мужчину долгое время.

Пластический хирург диагностировал у жителя Ростовской области многооскольчатый вдавленный перелом. По виду травм врач сделал вывод, что били пенсионера каким-то тяжелым предметом по типу железной трубы. Было принято решение об операции.

Пересадку костного мозга смогут выполнять врачи в Ростове
Узнать подробнее

Пациенту нужно было выровнять хрящ. Для этого использовали часть ребра, так как оно более мягкое. Валентин Тюкин за 15 минут придал хрящу нужную форму. Его поместили на нужное место и пришили к мягким тканям. Всего на операцию ушло около четырех часов.

Ранее ростовчанку спасли от смертельного насморка. Редкая форма синусита могла привести к летальному исходу.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червейЖители Ростова задыхаются от африканской пыли и страдают от блогера-драчунаВрачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение#Последние новости Ростова на сегодня#Операция#Врач#Пенсионер#Хирург#Нос#Хирургические операции
Подпишитесь
Террористическую атаку пытался совершить киевский режим в Ростовской области
Вчера, 05:14
Сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону
Вчера, 10:30
Стало известно, когда Ростовскую область накроет 36-градусной жарой
Вчера, 11:13
Климатолог Иошпа назвал самые жаркие дни в июне в Ростовской области
Вчера, 12:12
«Спасали от погромов»: евреи в ростовской Нахичевани-на-Дону и судьба синагоги
Вчера, 12:51
Объявлен старт продаж в третьем этапе ЖК «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
7 июня, 11:21
"