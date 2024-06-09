В Ростове-на-Дону врачи собрали пенсионеру нос из ребра

Пациенту нужно было выровнять хрящ. Для этого использовали часть ребра, так как оно более мягкое. Валентин Тюкин за 15 минут придал хрящу нужную форму. Его поместили на нужное место и пришили к мягким тканям. Всего на операцию ушло около четырех часов.