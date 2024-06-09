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Логвиненко объяснил, почему дождевая вода топит улицы Ростова

За полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков

9 июня 2024, 17:36
Фото: 1MI
Логвиненко объяснил, почему дождевая вода топит улицы Ростова
9 июня в первые за долгое время в Ростове-на-Дону. За час, пока бушевала непогода, в городе упали несколько деревьев и затопило улицы. Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал о последствиях в телеграм-канале.

9 июня в Ростове выпала почти месячная норма осадков — 50 миллиметров. Ливень затопил некоторые улицы города. Алексей Логвиненко рассказал, что водоотводная система была засорена. Коммунальные службы города очищают ливневки и тротуары, убирают мусор и эвакуируют машины.

Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня
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Помимо этого люди жаловались на затопленные подвальные помещения и падения деревьев. В связи с этим аварийные бригады уже занимаются ликвидацией аварийных ситуаций. Также в городе проводится опил упавших деревьев и больших веток.

Так как произошло подтопление трамвайных путей, маршруты №4 и 10 будут ходить в сокращенном режиме до Мясокомбината.

Ранее были названы улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки.

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