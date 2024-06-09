За полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
9 июня в Ростове выпала почти месячная норма осадков — 50 миллиметров. Ливень затопил некоторые улицы города. Алексей Логвиненко рассказал, что водоотводная система была засорена. Коммунальные службы города очищают ливневки и тротуары, убирают мусор и эвакуируют машины.
Помимо этого люди жаловались на затопленные подвальные помещения и падения деревьев. В связи с этим аварийные бригады уже занимаются ликвидацией аварийных ситуаций. Также в городе проводится опил упавших деревьев и больших веток.
Так как произошло подтопление трамвайных путей, маршруты №4 и 10 будут ходить в сокращенном режиме до Мясокомбината.
Ранее были названы улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки.